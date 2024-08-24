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«Дебют» української «Паляниці»: ракета-дрон уразила російську ціль

24 серпня 2024, 12:52

«Дебют» української «Паляниці»: ракета-дрон уразила російську ціль

Україна в суботу, 24 серпня, вперше застосувала новий клас зброї — ракету-дрон «Паляниця». Перше застосування проти російських окупантів було успішним, заявив президент України Володимир Зеленський.

 «Саме сьогодні відбулося перше та успішне бойове застосування нашої нової зброї — абсолютно нового класу зброї, української ракети-дрону “Паляниця”. Це наш новий метод відплати агресору. Ворог був уражений», — сказав Зеленський.

Він розповів про це на спільному заході з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте у Києві з нагоди Дня незалежності України.

 Глава держави не назвав місце удару.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 24 серпня через атаку безпілотників спалахнув і продовжує детонувати склад боєприпасів у Воронезькій області.

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