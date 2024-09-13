Главное за день: РФ перебрасывает опытные войска под Курск. Обмен пленными

Общество



Оккупанты задержали жительницу Рубежного и жителя Луганска, которые якобы передавали СБУ информацию об инфраструктуре «ЛНР» и разведанные.



Международный комитет Красного креста приостановит работу офиса в Днепре после атаки на его персонал в Донецкой области.



Украина и Россия провели обмен пленными, 49 украинцев и украинок вернулись домой. Среди освобожденных из российского плена— крымско-татарская активистка Ление Умерова, 15 военных тогдашнего полка Нацгвардии «Азов». Впервые за длительное время освободили женщин, которых задержали еще до полномасштабного вторжения. Состояние здоровья пленных очень тяжелое.



В Торецкой громаде Донецкой области по состоянию на середину сентября остается около 1600 человек.



Боевые действия



По данным Института изучения войны (ISW), российские власти развернули дополнительные подразделения 106-й воздушно-десантной дивизии в Курской области. РФ может начать передислокацию более опытных сил для поддержки своих текущих контратак и предстоящих контрнаступательных операций против украинских сил в России.



Украинский проект DeepState сообщил, что оккупанты продвинулись вблизи пяти населенных пунктов на востоке Украины.



Два человека погибли из-за ударов армии РФ по Константиновке и Белицкому, сообщила представительница Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева. В результате обстрела Белицкого погиб 47-летний мужчина, еще два человека ранены. В Константиновке из-за российских обстрелов погибла 43-летняя женщина, которая была на кухне своей квартиры.



Российские войска разрушили мост «Восточный» (известному также как «Горбатый мост») в Покровске Донецкой области.



Из-за российских обстрелов Донетчине обесточились несколько шахт. На момент инцидента в шахтах находились 277 работников. Всех горняков вывели на поверхность. Питание возобновили.



Ночью 13 сентября был атакован Мариупольский район, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, подтверждено попадание по складу с БК и ракетами для систем ПВО в селе Глубокое, детонация боеприпасов длилась четыре часа.



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