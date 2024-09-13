В Торецкой громаде остается 1600 человек

В Торецкой громаде Донецкой области по состоянию на середину сентября остается около 1600 человек. Об этом рассказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире национального телемарафона «Единые новости».



«На территории громады остаются около 1600 человек. Это лица пожилого возраста, призывного возраста и категория населения. Они не учитывают те моменты, когда враг зайдет на территорию, их принудительно заставят воевать против Вооруженных сил Украины», — отметил он.



При этом, эвакуироваться из громады становится труднее, так как российские оккупанты атакуют с помощью дронов и артиллерии.



«Начиная с активной фазы боевых действий на территории Торецкой громады, это с 24 июня этого года, было эвакуировано более 8 тысяч жителей громады, из них 1800 это была эвакуация полицией, ГСЧС и военной администрацией. С каждым днем эвакуировать становится все труднее», — резюмировал Чинчик.



Ранее мы писали, что в Торецке по состоянию на конец августа 2024 года осталось около двух тысяч человек.