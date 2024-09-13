Головне за день: РФ перекидає досвідчені війська під Курськ. Обмін полоненими

Суспільство



Окупанти затримали мешканку Рубіжного та мешканця Луганська, які нібито передавали СБУ інформацію про інфраструктуру «ЛНР» та розвідані.



Міжнародний комітет Червоного хреста призупинить роботу офісу у Дніпрі після атаки на його персонал у Донецькій області.



Україна та Росія провели обмін полоненими, 49 українців та українок повернулися додому. Серед звільнених із російського полону — кримсько-татарська активістка Леніє Умерова, 15 військових тодішнього полку Нацгвардії «Азов». Вперше за тривалий час звільнили жінок, яких затримали до повномасштабного вторгнення. Стан здоров'я полонених дуже тяжкий.



У Торецькій громаді Донецької області станом на середину вересня залишається близько 1600 осіб.



Бойові дії



За даними Інституту вивчення війни (ISW), російська влада розгорнула додаткові підрозділи 106-ї повітряно-десантної дивізії в Курській області. РФ може розпочати передислокацію більш досвідчених сил для підтримки своїх поточних контратак та майбутніх контрнаступних операцій проти українських сил у Росії.



Український проект DeepState повідомив , що окупанти просунулися поблизу п'яти населених пунктів на сході України.



Двоє людей загинули через удари армії РФ по Костянтинівці та Білицькому, повідомила представниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. Внаслідок обстрілу Білицького загинув 47-річний чоловік, ще двоє людей поранено. У Костянтинівці через російські обстріли загинула 43-річна жінка, яка була на кухні своєї квартири.



Російські війська зруйнували міст "Східний" (відомому також як "Горбатий міст") в Покровську Донецької області.



Через російські обстріли Донеччини були знеструмилені декілька шахт. На момент інциденту у шахтах перебували 277 працівників. Усіх гірників вивели на поверхню. Живлення відновили.



Вночі 13 вересня був атакований Маріупольський район, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, підтверджено попадання по складу з БК та ракетами для систем ППО у селі Глибоке, детонація боєприпасів тривала чотири години.



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