На захваченной Луганщине ФСБ задержала жителей, якобы передававших СБУ данные об инфраструктуре региона

Задержали жителей «ЛНР». Фото: Луганский информационный центр

Оккупанты на временно оккупированной части Луганской области сообщили, что задержали жителей региона, которые якобы передавали Службе безопасности Украины сведения об инфраструктуре «ЛНР» и разведанные. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого ФСБ «ЛНР».



Захватчики отметили, что вначале была задержана жительница города Рубежное, именно она передавала разведанные для нанесения артиллерийских и ракетных ударов по подразделениям российских войск.

Кроме того, правоохранительные органы арестовали жителя Луганска, передававшего СБУ сведения об инфраструктуре города. ФСБ якобы установила, что мужчина сотрудничал с иностранной разведкой и передал сведения.



Как известно, ФСБ возбудила уголовное дело по двум жителям, им инкриминировали преступление, предусмотренного статьей 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж».