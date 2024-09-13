На Донетчине из-за российских обстрелов обесточились несколько шахт: под землей оказались почти три сотни горняков

В Донецкой области во время воздушной тревоги отключались воздушные линии, в результате чего были обесточены несколько подстанций, бытовые потребители и шахты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

На момент инцидента в шахтах находились 277 работников. Всех горняков вывели на поверхность. Питание возобновили.

Напомним, что в городе Доброполье Донецкой области в результате атак россиян более 150 шахтеров оказались под землей.