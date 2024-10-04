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В лесостепи оккупированой Донетчины за сутки существенно уменьшилось число пожаров

04 октября 2024, 12:07

В лесостепи оккупированой Донетчины за сутки существенно уменьшилось число пожаров

На оккупированной территории Донецкой области за сутки выгорело около 37 гектаров сухостоя. Это в 3 раза меньше, чем за предыдущий день и в 20 раз меньше, чем два дня назад. Таким образом ландшафтные пожары  на Донетчине стихают, сообщили в пожарной службе при группировке «ДНР». 

При этом режим чрезвычайной ситуации, объявленный с середины сентября в 20 оккупированных районах Донецкой области пока прекращен. 

В период сильного ветра и жаркой погоды на оккупированных территориях Донбасса за сутки выгорало по 700 гектаров лесостепи.

Количество очагов пожаров также уменьшилось. 3 октября было зафиксировано 44 пожара, в то время как 2 октября их было 76, а 1 октября — 126.

На захваченной части Луганской области из-за бездействия оккупационной власти и пожарных огонь уничтожил еще один поселок — Устиновка в Должанской громаде. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Ранее на оккупированной Луганщине в результате масштабных лесных пожаров на 95% сгорел поселок Христофоровка.

На оккупированной территории Луганской области жителей одного из поселков в бывшем Первомайске пришлось эвакуировать из-за разбушевавшегося пожара. В воскресенье, 29 сентября, степной пожар достиг жилых домов в поселке Соклогоровка. 

Ранее в оккупационной администрации «ЛНР» заявили, что «характер пожаров свидетельствует об умышленных поджогах, тушение которых осложняют погодные условия».

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