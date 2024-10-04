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У лісостепу окупованої Донеччини за добу суттєво зменшилась кількість пожеж

04 жовтня 2024, 12:07

У лісостепу окупованої Донеччини за добу суттєво зменшилась кількість пожеж

На окупованій території Донецької області за добу вигоріло близько 37 га сухостою. Це у 3 рази менше, ніж за попередній день та у 20 разів менше, ніж два дні тому. Таким чином ландшафтні пожежі  на Донеччині вщухають, повідомили у пожежній службі під час угруповання «ДНР».

 При цьому режим надзвичайної ситуації, оголошений із середини вересня у 20 окупованих районах Донецької області поки що припинено.

 У період сильного вітру та спекотної погоди на окупованих територіях Донбасу за добу вигоряло по 700 гектарів лісостепу.

Кількість вогнищ пожеж також зменшилась. 3 жовтня було зафіксовано 44 пожежі, тоді як 2 жовтня їх було 76, а 1 жовтня – 126.

На захопленій частині Луганської області через бездіяльність окупаційної влади та пожежників вогонь знищило ще одне селище — Устинівка у Довжанській громаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

Раніше на окупованій Луганщині внаслідок масштабних лісових пожеж на 95% згоріло селище Христофорівка.

На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу, що розбушувалася. У неділю, 29 вересня, степова пожежа досягла житлових будинків у селищі Соклогорівка.

Раніше в окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили , що «характер пожеж свідчить про навмисні підпали, гасіння яких ускладнюють погодні умови».

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