У лісостепу окупованої Донеччини за добу суттєво зменшилась кількість пожеж

На окупованій території Донецької області за добу вигоріло близько 37 га сухостою. Це у 3 рази менше, ніж за попередній день та у 20 разів менше, ніж два дні тому. Таким чином ландшафтні пожежі на Донеччині вщухають, повідомили у пожежній службі під час угруповання «ДНР».



При цьому режим надзвичайної ситуації, оголошений із середини вересня у 20 окупованих районах Донецької області поки що припинено.



У період сильного вітру та спекотної погоди на окупованих територіях Донбасу за добу вигоряло по 700 гектарів лісостепу.



Кількість вогнищ пожеж також зменшилась. 3 жовтня було зафіксовано 44 пожежі, тоді як 2 жовтня їх було 76, а 1 жовтня – 126.

На захопленій частині Луганської області через бездіяльність окупаційної влади та пожежників вогонь знищило ще одне селище — Устинівка у Довжанській громаді. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Раніше на окупованій Луганщині внаслідок масштабних лісових пожеж на 95% згоріло селище Христофорівка.



На окупованій території Луганської області мешканців одного з селищ у колишньому Первомайську довелося евакуювати через пожежу, що розбушувалася. У неділю, 29 вересня, степова пожежа досягла житлових будинків у селищі Соклогорівка.



Раніше в окупаційній адміністрації «ЛНР» заявили , що «характер пожеж свідчить про навмисні підпали, гасіння яких ускладнюють погодні умови».