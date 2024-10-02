В Волновахском районе вспыхнул пожар: детали

В селе Новый Комар Волновахского района Донецкой области 1 октября вспыхнул пожар. Спасатели ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
«1 октября в 17:55 в Службу спасения поступило сообщение о масштабном пожаре в с. Новый Комар Волновахского района. На место происшествия прибыли спасатели 81 государственной пожарно-спасательной части и установили, что происходит горение административного здания, жилого дома и хозяйственной постройки по нескольким адресам», — говорится в сообщении.
В 19:55 специалисты ликвидировали возгорание на площади 180 кв. м. Информация о погибших или травмированных не поступала.
Причина и обстоятельства пожара устанавливаются соответствующими специалистами.
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