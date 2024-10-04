Главное за день: В Энергодаре взорвали «начальника охраны» ЗАЭС. Армия РФ подходит к центру Торецка

Экономика



С начала полномасштабного вторжения общая сумма косвенных потерь для Украины, включая текущие и прогнозируемые потери выручки и добавленной стоимости, оценивается в $1,164 трлн и $385,7 млрд соответственно. Данные опубликовала Киевская школа экономики (KSE).



Общество



В оккупационной администрации «ДНР» — кадровые перестановки. Еще один россиянин занял руководящую должность. Вместо Артема Жоги исполнять обязанности «председателя Народного Совета ДНР» будет уроженец Таганрога Сергей Прокопенко. Ему 36 лет, гражданин России. В РФ Прокопенко был помощником депутата Законодательного собрания Ростовской области и помощником депутата Государственной Думы. В 2014 году в Донецке он впервые появлялся в роли «международного наблюдателя на выборах главы ДНР».



В Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился «начальник физической охраны» оккупированной Запорожской атомной электростанции Андрей Короткий.



На захваченной части Луганской области из-за бездействия оккупационной власти и пожарных огонь уничтожил еще один поселок – Устиновка в Должанской громаде.



На данный момент в Покровске все еще живут 13 050 человек, из них 94 ребенка. Почти 80% критической инфраструктуры города уничтожены или повреждены.



Кабмин сократил сроки явки резервиста или военнообязанного по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Речь идет о вызове повесткой через почту. Сроки сокращены с 14 до 7-10 дней.



Боевые действия



По данным аналитиков DeepState, российские войска продолжают вести штурмы в направлении городов Покровск и Мирноград Донецкой области. Давление осуществляется по всему отрезку Гродовка-Николаевка-Красный Яр-Крутой Яр-Лисовка-Селидово-Украинск-Цукурино. Оккупанты не прекращают свои штурмы в направлении города Селидово.



Z-блогер Владислав Поздняков опубликовал два видео с издевательствами и убийством российскими военными, предположительно, пленного украинского военнослужащего, которого называют «наемником из Прибалтики».



Войска РФ обстреляли Краматорский район примерно в 16:00. По предварительной информации, удары пришлись по селу Карповка под Славянском. После полуночи российская армия из РСЗО «Смерч» атаковала Лиман. Повреждены многоквартирный дом, магазин и линия электропередач.



ВСУ нанесли ракетный удар в районе Донецка. По информации украинского издания Kyiv Post, погибло не менее 20 оккупантов, в том числе шесть офицеров из КНДР, которые прибыли для проведения консультаций с российскими военными.



БПЛА атаковали нефтебазу ООО «Аннанефтепродукт» в поселке Анна Воронежской области РФ. В Генштабе ВСУ подтвердили попадание по меньшей мере в один из вертикальных резервуаров.



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