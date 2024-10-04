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Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька

04 жовтня 2024, 23:00

Головне за день: В Енергодарі підірвали «начальника охорони» ЗАЕС. Армія РФ підходить до центру Торецька

Економіка

 З початку повномасштабного вторгнення загальна сума непрямих втрат для України, включаючи поточні та прогнозовані втрати виручки та доданої вартості, оцінюється у $1,164 трлн та $385,7 млрд відповідно. Дані оприлюднила Київська школа економіки (KSE).

Суспільство

 В окупаційній адміністрації «ДНР» кадрові перестановки . Ще один росіянин обійняв керівну посаду. Замість Артема Жоги виконуватиме обов'язки «голови Народної Ради ДНР» уродженець Таганрога Сергій Прокопенко. Йому 36 років, громадянин Росії. У РФ Прокопенко був помічником депутата Законодавчих зборів Ростовської області та помічником депутата Державної Думи. У 2014 році в Донецьку він вперше з'являвся в ролі «міжнародного спостерігача на виборах голови ДНР».

В Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому був «начальник фізичної охорони» окупованої Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий.

На захопленій частині Луганської області через бездіяльність окупаційної влади та пожежних вогонь знищив ще одне селище – Устинівка у Довжанській громаді.

На даний момент у Покровську все ще живе 13 050 осіб, з них 94 дитини. Майже 80% критичної інфраструктури міста знищено чи пошкоджено.

Кабмін скоротив терміни явки резервіста або військовозобов'язаного на виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Йдеться про виклик повісткою через пошту. Строки скорочені з 14 до 7-10 днів.

Бойові дії

 За даними аналітиків DeepState, російські війська продовжують вести штурми у напрямку міст Покровськ та Мирноград Донецької області. Тиск здійснюється по всьому відрізку Гродівка-Миколаївка-Червоний Яр-Крутий Яр-Лісівка-Селидове-Українсько-Цукурине. Окупанти не припиняють своїх штурмів у напрямку міста Селидове.

Z-блогер Владислав Поздняков опублікував два відео зі знущаннями та вбивством російськими військовими, ймовірно, полоненого українського військовослужбовця, якого називають «найманцем із Прибалтики».

Війська РФ обстріляли Краматорський район приблизно о 16:00. За попередньою інформацією, удари припали по селу Карпівка під Слов'янськом. Після опівночі російська армія із РСЗВ «Смерч» атакувала Лиман. Пошкоджено багатоквартирний будинок, магазин та лінія електропередач.

ЗСУ завдали ракетного удару в районі Донецька . За інформацією українського видання Kyiv Post, загинуло щонайменше 20 окупантів, у тому числі шість офіцерів із КНДР, які прибули для проведення консультацій із російськими військовими.

БПЛА атакували нафтобазу ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі Ганна Воронезької області РФ. У Генштабі ЗСУ підтвердили попадання щонайменше до одного з вертикальних резервуарів.

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