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Войска РФ обстреляли село в Краматорском районе

04 октября 2024, 18:35

Войска РФ обстреляли село в Краматорском районе

Войска РФ обстреляли Краматорский район примерно в 16:00. По предварительной информации, удары пришлись по селу Карповка под Славянском. 

На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки.

Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

Ранее стало известно, что журналист, пострадавший при атаке российских оккупантов в Краматорске, вышел из комы. 

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