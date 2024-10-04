Войска РФ обстреляли село в Краматорском районе

Войска РФ обстреляли Краматорский район примерно в 16:00. По предварительной информации, удары пришлись по селу Карповка под Славянском.



На Краматорском направлении с начала суток российские войска шесть раз пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций вблизи Калиновки, Ступочек и Андреевки.



Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.



Ранее стало известно, что журналист, пострадавший при атаке российских оккупантов в Краматорске, вышел из комы.