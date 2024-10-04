«Пытаются дожать и оккупировать полностью»: в DeepState рассказали о ситуации на Покровском направлении

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска продолжают вести штурмы в направлении городов Покровск и Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Давление осуществляется по всему отрезку Гродовка-Николаевка-Красный Яр-Крутой Яр-Лисовка-Селидово-Украинск-Цукурино. Оккупанты не прекращают свои штурмы в направлении города Селидово. Но из-за отсутствия успехов в «лобовых атаках» они пытаются его обходить и сейчас более активные события разворачиваются в районе поселка Цукурино, которое россияне пытаются дожать и оккупировать полностью.

Напомним, что в Покровске уничтожены 80% критической инфраструктуры, россияне перед зимой оставляют город без света, воды и газа.