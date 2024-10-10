Журналістка Вікторія Рощина померла в російському полоні

Вікторія Рощина. Фото: Facebook

Інформація про смерть журналістки Вікторії Рощиною підтвердилась. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Координаційного штабу Петро Яценко.



За його словами, наразі обставини її загибелі не відомі. Яценко зазначив, що переведення до Москви було етапом підготовки її звільнення.



Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина мала бути включена в один із найближчих обмінів полоненими. Її мали етапувати до московської в'язниці «Лефортово», щоб підготувати повернення в Україну.



Раніше голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин повідомив, що уточнює інформацію про долю полоненої журналістки Вікторії Рощиною в Росії. Спочатку, за його даними, стало відомо про смерть журналістки.



«Таланливу журналістку росіяни взяли заручницею у серпні 2023 року. А тепер убили», — написав депутат. Потім він вилучив допис. Нардеп чекає на підтвердження інформації від українських правоохоронних органів.



Також раніше він написав, що дізнався новину про смерть Рощиною від її батька. Йому офіційно повідомили, що дочка померла під час етапування з Таганрогу до Москви.

У травні 2024 року Росія вперше визнала, що утримує в полоні українську журналістку Вікторію Рощину. Як повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, про це йдеться у листі міністерства оборони РФ, який отримав Володимир Рощин, батько Вікторії.



Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки готувала репортаж.



За словами рідних журналістки, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Коли рідні розмовляли з нею 3 серпня, журналістка повідомила, що пройшла кілька днів прикордонних перевірок, але не сказала де знаходиться. Першу заяву про її зникнення подали українським правоохоронним органам 12 серпня. Сім'я також зареєструвала офіційну справу про зникнення в СБУ, Мінреінтеграції та Офісі омбудсмена 21 вересня.