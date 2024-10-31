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Війська РФ вже місяць намагаються просунутися трасою у бік Костянтинівки

31 жовтня 2024, 17:50

Війська РФ вже місяць намагаються просунутися трасою у бік Костянтинівки

Російські війська продовжують спроби перейти за канал у Часовому Ярі Донецької області, проте Сили оборони вибивають їх звідти. Про це повідомила прессекретарка оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.

«Росіяни намагаються закріпитись. Основне слово — "намагаються". Вони намагаються перейти за канал у Часовому Ярі. Однак як це відбувається: дві-три людини перебігають через канал і засідають у будинку. Відповідно, ми перерізаємо їм логістичні шляхи та вибиваємо їх звідти», — розповіла речниця.

Бобовнікова розповіла, що навпроти Часового Яру стоїть повітряно-десантна дивізія Центрального військового округу військ РФ. Так, окупанти щоночі заводять особовий склад, заповнюючи втрати малими групами.

«Що стосується втрат у зоні відповідальності ОТГ "Луганськ", то в середньому це 200 людей ворога вбитими та пораненими на день», — зазначила Бобовнікова.

Також вона наголосила, що окупант намагається, як і раніше, просунутися трасою у напрямку Костянтинівки, але там «лінія зіткнення вже давно не рухається».

«Це напрям Ступочек. Якщо ви побачите на карті, ворог намагається просунутись, проте лінія зіткнення вже давно не рухається завдяки діям наших підрозділів. Вони змогли зупинити ворога, і ситуація залишається незмінною вже… місяць точно не просувається», — повідомила речниця.

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські окупанти змогли просунутися у східній частині міста Часів Яр Донецької області.

Раніше ми писали, що атакувальні зусилля росіяни зосередили Ліманському ділянці фронту.

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