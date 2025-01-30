На Донетчине ВСУ взяли в плен бывшего украинского военного, который в 2014 году перешел на сторону РФ

Бывший украинский военный, который перешел на сторону РФ. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали бывшего украинского военного, который добровольно присягнул на верность россиянам в 2014 году после захвата его части в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.



При этом его родители до сих пор проживают в Полтавской области.



После начала полномасштабного вторжения он пошел воевать против Украины в составе штурмовиков 123-й мотострелковой бригады ВС РФ.



В январе 2025 года во время штурма украинскими войсками российских позиций на Донецком направлении предатель попал в плен ВСУ.



Бывший военный подозревается в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что украинский спецназ зачистил здание, которое заняли россияне на окраинах города Торецк Донецкой области. В плен взяты военные РФ.