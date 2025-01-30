На Донеччині ЗСУ взяли в полон колишнього українського військового, який у 2014 році перейшов на бік РФ

Колишній український військовий, який перейшов на бік РФ. Фото: ДБР

Співробітники ДБР затримали колишнього українського військового, який добровільно присягнув на вірність росіянам у 2014 році після захоплення його частини у Сімферополі. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.



При цьому його батьки досі проживають у Полтавській області.



Після початку повномасштабного вторгнення він пішов воювати проти України у складі штурмовиків 123-ї мотострілецької бригади ЗС РФ.



У січні 2025 року під час штурму українськими військами російських позицій на Донецькому напрямку зрадник потрапив у полон ЗСУ.



Колишній військовий підозрюється у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що український спецназ зачистив будинок, який зайняли росіяни на околицях міста Торецьк Донецької області. У полон взяті військові РФ.