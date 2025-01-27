Спецназ зачистил здание, которое заняли россияне на окраинах Торецка: в плен взяты военные РФ

Зачистка здания на окраинах Торецка. Фото: кадр из видео

Спецподразделение КОРД НПУ зачистило здание, которое заняли российские войска на западных окраинах города Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



В результате украинские бойцы взяли в плен четыре оккупанта.



«Подобные зачистки разными спецподразделениями, в частности Национальной полиции, проводятся очень часто. Одновременно с этим с помощью дронов идет постоянный поиск россиян, по которым и наносится поражение. Хаос в Торецке продолжается», – отметили аналитики.

Напомним, что ВСУ отбили у российской армии позиции в Торецке.