В Торецке ситуация очень хаотичная: войска РФ давят на шахту «Торецкая» – DeepState

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

Продолжаются активные бои за город Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Особенно это видно после перекидывания дополнительных сил ВС РФ и ротации на новую дивизию. Захватчики оказывают давление на шахту «Торецкая», где ситуация с позициями и расположением сил очень хаотичная.



По словам бойца, который ведет бои в Торецке, в украинской обороне есть проблемы.



«1) Отсутствие возможности у бойцов передвигаться пешком от позиций к позициям через открытую местность и близость к врагу. 2) Из-за интенсивности вражеских дронов отсутствует возможность применения полноценной близкой поддержки нашей техникой. У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество FPV. 3) Четкой линии фронта нет – «винегрет». 4) Количество российских штурмовиков либо равноценно нашему в обороне, либо больше. В любом случае врагу удается приблизиться вплотную к позициям», – рассказал военнослужащий.



Также войска РФ оказывают давление на село Пантелеймоновка, которое россияне за последние дни фактически оккупировали и продолжают попытки развивать успех в направлении поселка Валентиновка. Оккупанты подошли к поселку вплотную и пытаются закрепляться на окраинах. Проводятся стабилизационные мероприятия.

Напомним, что российские военные через городскую канализацию пытаются зайти в тыл украинской армии в Торецке.