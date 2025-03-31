Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

В Торецке ситуация очень хаотичная: войска РФ давят на шахту «Торецкая» – DeepState

31 марта 2025, 22:27

В Торецке ситуация очень хаотичная: войска РФ давят на шахту «Торецкая» – DeepState

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта DeepState

Продолжаются активные бои за город Торецк Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Особенно это видно после перекидывания дополнительных сил ВС РФ и ротации на новую дивизию. Захватчики оказывают давление на шахту «Торецкая», где ситуация с позициями и расположением сил очень хаотичная.

По словам бойца, который ведет бои в Торецке, в украинской обороне есть проблемы.

«1) Отсутствие возможности у бойцов передвигаться пешком от позиций к позициям через открытую местность и близость к врагу. 2) Из-за интенсивности вражеских дронов отсутствует возможность применения полноценной близкой поддержки нашей техникой. У врага отсутствуют противотанковые средства, но большое количество FPV. 3) Четкой линии фронта нет – «винегрет». 4) Количество российских штурмовиков либо равноценно нашему в обороне, либо больше. В любом случае врагу удается приблизиться вплотную к позициям», – рассказал военнослужащий.

Также войска РФ оказывают давление на село Пантелеймоновка, которое россияне за последние дни фактически оккупировали и продолжают попытки развивать успех в направлении поселка Валентиновка. Оккупанты подошли к поселку вплотную и пытаются закрепляться на окраинах. Проводятся стабилизационные мероприятия.

Напомним, что российские военные через городскую канализацию пытаются зайти в тыл украинской армии в Торецке.

ТЕГИ

Места
Пантелеймоновка Торецк Валентиновка
Организации
Всу Армия РФ DeepState
Прочее
Шахта Оборона Война Проблемы Позиции ситуация на фронте
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
16:50
Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»
13:24
Автомобиль с российскими пропагандистами поврежден в Горловке из-за атаки дрона
12:51
Могилу погибшего российского пропагандиста разгромили в Крыму
12:07
Между оккупированными Донецком и Волновахой в тестовом режиме запустили тепловозы
08:58
Войска РФ продвинулись возле трех населенных пунктов Донецкой области — DeepState
23:28
Главное за день: Удары по Харькову, Днепру и Кривому Рогу
09:47
В Мариуполе партизаны подожгли стоянку оккупантов — уничтожены техника и боекомплект
08:51
В оккупированном Луганске возник пожар после атаки дронов — их сбили над заводом
23:00
Главное за день: Путин просит «внешнее управление» для Украины. Атака по Днепру
22:56
В оккупированном Луганске сработала ПВО — виднеется пожар
17:56
Россияне хотят восстановить НПЗ в захваченном Лисичанске
17:20
В оккупированном Лисичанске после обстрела обрушились несколько этажей многоэтажки
23:29
Главное за день: Атакованы Днепр и Харьков. РФ пытается перерезать трассу на Константиновку
17:03
У «ДНР» — новый «председатель правительства» — еще один россиянин
15:34
В Горловке снова активны дроны: «ДНР» заявила об атаке БПЛА на автомобиль
13:31
Оккупанты забирают «казаков» Донетчины на фронт — ЦНС
12:20
РФ вернула в Украину еще пять детей
10:50
В оккупированной Новой Каховке критический дефицит антибиотиков
все новости
23:00
Главное за день: Продолжаются переговоры о полезных ископаемых. Оккупанты пытаются проникнуть в Торецк
22:57
Распространяет пропаганду РФ в Мариуполе: «корреспондентку» оккупантов приговорили к 10 годам «за решеткой»
22:27
В Торецке ситуация очень хаотичная: войска РФ давят на шахту «Торецкая» – DeepState
21:52
В Краматорске на перекрестке столкнулись два легковых авто: спасатели доставали пассажиров из смятой машины
21:21
В Славянске произошла авария на сетях: несколько районов останутся без воды, жителей призывают сделать запас
20:49
Российская авиация массированно атаковала Купянск: по городу ударили семь авиабомб, есть раненые
20:27
Россияне спрятались в домах и подвалах: в DeepState рассказали о ситуации в поселке Разлив на Новопавловском направлении
19:15
Шпионили за ВСУ под Лиманом: суд вынес приговоры российским агентам, один из них – гражданин РФ
18:04
На оккупированной Луганщине активизировались российские спецслужбы: в ОВА рассказали, что известно
17:41
СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю «Минтранса ЛНР»: это бывший луганский бизнесмен
17:27
Оккупанты жалуются на взрывные «ловушки» в виде раций от ВСУ
17:03
Российская армия активизировала наступление на Лиманском направлении – ВСУ
16:50
Россия вывезла 39 украинских детей под видом «реабилитации»
16:45
Операторы дронов ликвидировали десяток оккупантов и военную технику на Донетчине
16:39
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ
15:57
Российские военные через городскую канализацию пытаются зайти в тыл украинской армии в Торецке – ВСУ
15:51
Смертельное ДТП под Мариуполем: пятеро погибших в аварии
15:39
США и Украина провели первые переговоры о новом варианте соглашения о металлах — СМИ
15:38
ВСУ на Торецком направлении сожгли танк, комплекс наблюдения и склад боеприпасов
15:25
Полицейские эвакуировали женщин и собаку из Покровска
все новости
ВИДЕО
Российская штурмовая группа на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Российская армия активизировала наступление на Лиманском направлении – ВСУ
31 марта, 17:03
Дроны «Феникса» уничтожили пушку Д-30. Фото: скриншот с видео Операторы дронов ликвидировали десяток оккупантов и военную технику на Донетчине
31 марта, 16:45
На Торецком направлении FPV-дроны сожгли танк, комплекс наблюдения «Муром-П» и склад боеприпасов. Фото: скриншот с видео ВСУ на Торецком направлении сожгли танк, комплекс наблюдения и склад боеприпасов
31 марта, 15:38
Эвакуация в Покровске проходит под ударами ВС РФ. Фото: кадр из видео Полицейские эвакуировали женщин и собаку из Покровска
31 марта, 15:25
Момент удара БПЛА по ТОС-1А «Солнцепек» РФ. Фото: кадр из видео Беспилотники ВСУ уничтожили ТОС-1А «Солнцепек» РФ в тылу
31 марта, 14:51
ВС РФ вновь сбросили российскую авиабомбу на Белгородскую область. Фото: кадр из видео На село в Белгородской области вновь упала российская авиабомба, но власти заявили об атаке БПЛА
31 марта, 12:50

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор