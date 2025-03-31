Российские военные через городскую канализацию пытаются зайти в тыл украинской армии в Торецке – ВСУ

Ситуация в Торецке. Фото: карта DeepState

Российская армия пытается с любых сторон атаковать в городе Торецк Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его слова, 30 марта поступила информация о попытке оккупантов использовать подземные коммуникации для захода в тыл украинских войск на отдельных улицах города.



«То есть враг не только с флангов, а фактически сейчас обходит и снизу. Поскольку это тоже приоритетное направление, россияне там пытаются использовать все возможности для обхода украинских войск», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» уточнил, что ВС РФ, в том числе, используют городскую канализацию.

Напомним, что ВСУ на Торецком направлении сожгли танк, комплекс наблюдения и склад боеприпасов.