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У Торецьку ситуація дуже хаотична: війська РФ тиснуть на шахту «Торецька» – DeepState

31 березня 2025, 22:27

У Торецьку ситуація дуже хаотична: війська РФ тиснуть на шахту «Торецька» – DeepState

Ситуація на Торецькому напрямі. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямі. Фото: карта DeepState

Тривають активні бої за місто Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.

Особливо це видно після перекидання додаткових сил ЗС РФ та ротації на нову дивізію. Загарбники чинять тиск на шахту «Торецька», де ситуація з позиціями та розташуванням сил дуже хаотична.

За словами бійця, який веде бої у Торецьку, в українській обороні є проблеми.

«1) Відсутність можливості у бійців пересуватися пішки від позицій до позицій через відкриту місцевість та близькість до ворога. 2) Через інтенсивність ворожих дронів відсутня можливість застосування повноцінної близької підтримки нашою технікою. У ворога відсутні протитанкові засоби, але велика кількість FPV. 3) Чіткої лінії фронту немає – «вінегрет». 4) Кількість російських штурмовиків або рівноцінна нашій в обороні, або більше. У будь-якому випадку ворогу вдається наблизитися впритул до позицій», – розповів військовослужбовець.

Також війська РФ чинять тиск на село Пантелеймонівка, яке росіяни за останні дні фактично окупували й продовжують спроби розвивати успіх у напрямку селища Валентинівка. Окупанти підійшли до селища впритул і намагаються закріплюватися на околицях. Проводяться стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, що російські військові через міську каналізацію намагаються зайти до тилу української армії у Торецьку.

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