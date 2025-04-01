После обращения горожан в Краматорске отремонтировали уличное освещение и светофоры

В Краматорске отремонтировали уличное освещение и светофоры. Фото: ГВА

Уличное освещение и светофоры отремонтировали в Краматорске Донецкой области после обращений жителей города. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в марте коммунальное предприятие «Горсвет» провело работы по восстановлению и обслуживанию объектов уличного освещения в Краматорске.

Сотрудники устранили неполадки по 47 обращениям горожан, выполнили плановое техническое обслуживание всех светофорных объектов, а также устранили последствия ДТП и российских обстрелов, сообщает ГВА.