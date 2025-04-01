Після звернення городян у Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори

Вуличне освітлення та світлофори відремонтували у Краматорську Донецької області після звернень мешканців міста. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.
Зазначається, що у березні комунальне підприємство «Міськсвітло» провело роботи з відновлення та обслуговування об'єктів вуличного освітлення у Краматорську.
Співробітники усунули неполадки по 47 зверненням городян, виконали планове технічне обслуговування всіх світлофорних об'єктів, а також усунули наслідки ДТП та російських обстрілів, повідомляє МВА.
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