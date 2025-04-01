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Після звернення городян у Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори

01 квітня 2025, 13:14

Після звернення городян у Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори

У Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори. Фото: МВА У Краматорську відремонтували вуличне освітлення та світлофори. Фото: МВА

Вуличне освітлення та світлофори відремонтували у Краматорську Донецької області після звернень мешканців міста. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що у березні комунальне підприємство «Міськсвітло» провело роботи з відновлення та обслуговування об'єктів вуличного освітлення у Краматорську.

Співробітники усунули неполадки по 47 зверненням городян, виконали планове технічне обслуговування всіх світлофорних об'єктів, а також усунули наслідки ДТП та російських обстрілів, повідомляє МВА.

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