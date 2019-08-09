Бессмертный: Украина должна была приостановить участие в минском процессе после гибели четырех военных

После гибели четырех военных в Донецкой области Украина должна была приостановить участие в переговорах в Минске до тех пор, пока не будет собран «нормандский формат». Такле мнение высказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный.



«С моей точки зрения, после событий в Павлополе первое, что надо было сказать: Украина приостанавливает работу в минском процессе до момента, пока не будет собран нормандский формат», — сказал он в эфире телеканала ATR.



При этом Бессмертный считает, что вероятность встречи в «нормандском формате» лидеров государств-участников (Украина, Германия, Франция, РФ) маловероятна до 8 сенятбря — в этот день в России пройдут выборы на различных уровнях, включая довыборы в Госдуму.



«Они хотят выдержать это настроение электората для того, чтобы сохранить влияние "Единой России" и [президента] Путина как политика в России», — пояснил он.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков.



После этого президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».



7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».



Макрон поддержал проведение встречи лидеров «нормандской четверки» в ближайшее время.