Вчера КПВВ Донбасса пересекли около 5 тысяч человек. Это рекордно мало

На линии соприкосновения Донбасса продолжает снижаться количество пересекающих контрольный пункт въезда выезда после введения ограничений из-за коронавируса.



По данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки, 17 марта, в общей сложности КПВВ пересекли примерно 4700 человек и 345 автомобилей.



Приводится статистика по каждому КПВВ:



«Майорское» — 1310 человек и 80 транспортных средств;

«Марьинка» — 1035 человек и 115 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 1135 человек и 110 транспортных средств;

«Гнутово» — 300 человек и 40 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 910 человек.



Сегодня утром на КПВВ транспорт на въезд на подконтрольную властям территориб был только на двух КПВВ: «Майорское» (5) и «Марьинка» (7). При этом в оккупацию пока что вообще никто не выезжает.



В обычный период КПВВ на Донбассе ежесуточно пересекают 35-40 тысяч человек.



Журналисты «Новостей Донбасса» побывали на КПВВ «Майорское» сегодня утром:

Правительство с 12 марта по 3 апреля ввело карантин на территории Украины с целью недопущения распространения коронавируса. Эти меры предусматривают закрытие учебных заведений на трехнедельный карантин. Также запрещаются массовые собрания численностью более 200 человек. 17 марта Верховная Рада ввела ряд дополнительных мер по противодействию болезни.



С 16 марта Украина ограничила работу КПВВ на линии соприкосновения Донбасса. При этом была временно отменена обязательная верификация переселенцев для получения украинских соцвыплат. 14 марта свои ограничения ввели группировки «ДНР» и «ЛНР».



С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.



Из-за пандемии коронавируса в мире с 16 марта Украина закрыла границу страны для иностранцев. С 17 марта в Украине на две недели закрыты все пункты пропуска на границе для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Также приостановлена работа части пунктов пропуска на границе.