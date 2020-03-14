Рада приняла закон по противодействию коронавируса. Некоторые депутаты пришли в масках

Обновлено. Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). За законопроект № 3219 проголосовали 344 народных депутата.



Началось внеочередное заседание Верховной Рады по коронавирусу. Прямую трансляцию ведет телеканал «Рада».



Депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). Авторами документа являются представители всех фракций.



В частности, законопроект предусматривает, что нарушение правил санитарно-гигиенических норм предусматривает административный штраф от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен). Ранее в МВД говорили, что речь идет о нарушении условий обсервации для людей с подозрением на коронавирус.



Если такие действия привели к заражению других людей, то предлагается уголовная ответственность в виде штрафа от одно до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-51 тысячи гривен) или тюремным ограничения свободы или заключения на срок до трех лет. Если эти действие привели к гибели людей, то наказание будет от пяти до восьми лет заключения.



Кроме этого, законопроектом предлагается:



— временно проводить закупки необходимых для борьбы с коронавирусом товаров, оборудования, услуг без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках»;

осуществлять стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;



— освободить от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и / или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения COVID-19;



— контроль со стороны Кабмина по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары.



— предоставить право владельцам изменять режим работы заведений, предприятий, учреждений, различных организаций с обязательным информированием населения об этом через интернет и другими способами.



Также запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены).



Кроме этого, запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не успели выехать за пределы Украины в связи с введением карантинных мероприятий.



Законопроект предусматривает, что правительство в недельный срок установит дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченных к ликвидации заболевания в размере до 200% заработной платы на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения COVID-19.



В зале пленарных заседаний некоторые парламентарии из разных фракций находятся в масках.