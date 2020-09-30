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На должность спикера по ТКГ рассматривают Лубкивского и еще несколько кандидатов

30 сентября 2020, 11:59

На должность спикера по ТКГ рассматривают Лубкивского и еще несколько кандидатов

Среди кандидатур на должность спикера украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе есть дипломат Маркиян Лубкивский. Эту информацию подтвердил депутат фракции «Слуга народа» Александр Качура.

«У меня уже есть фамилия, но я не готов ее назвать. Это не будет очень известная личность. Это техническая должность, потому что будет нарабатываться драфт всех встреч и будет единая позиция подаваться всех договоренностей, которая была достигнута в минском процессе», — сказал Качура журналистам в Верховной Раде.

Отвечая на уточняющий вопрос, займет ли этот пост Маркиян Лубкивский, Качура сказал: «Я думаю, что вы очень близки к правильному ответу, но я знаю, что есть еще другие кандидатуры».

По словам депутата, кандидатура Лубкивского «может быть одной из ключевых сейчас, у которой есть приоритет».

Ранее о возможном назначении Лубкивского спикером украинской делегации ТКГ писала Liga.net, ссылаясь на источник в Офисе президента.

В середине сентября вице-премьер-министр Алексей Резников анонсировал, что в украинской делегации ТКГ появится новая должность спикера. Резников уточнил, что пресс-секретарь делегации будет освещать работу контактной группы и «фокусировать все сигналы in one voice».

Маркиян Лубкивский — дипломат и государственный деятель. В июле 2009 года был назначен директором футбольного Евро-2012 в Украине. В сентябре 2014 года стал советником главы Службы безопасности Украины, пробы в этом статусе до июня 2015-го. В 2019 году баллотировался на внеочередных парламентских выборах по списку партии «Батькивщина», однако его тридцатое место в списке оказалось непроходным.

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