«ЛНР» разрешила пересекать КПВВ чаще одного раза в месяц. Но по разрешению

Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник внес изменения в свой «указ» о пересечении КПВВ «Станица Луганская».



Теперь жители подконтрольной «ЛНР» территории смогут пересекать линию соприкосновения чаще одного раза в месяц, но только по разрешению ЧСПК (чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии).



Как именно такое разрешение можно получить и при каких условиях, в новом «указе» Пасечника не сказано.

В конце сентября «ЛНР» ограничила пересечение КПВВ «Станица Луганская»: местным жители разрешили выезжать «на территорию Украины» и въезжать обратно только раз в месяц.



Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября из-за карантина. В этот период пропуск возможен только по решению командующего ООС при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.