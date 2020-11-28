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На заводе в подконтрольном «ДНР» Харцызске произошла стихийная забастовка

28 ноября 2020, 09:06

На заводе в подконтрольном «ДНР» Харцызске произошла стихийная забастовка

На сталеканатном заводе «Силур» в подконтрольном группировке «ДНР» Харцызке 25 ноября произошла стихийная забастовка. Об этом сегодня сообщил основатель незаконного вооруженного формирования «Восток» Александр Ходаковский.

«Людей достало отношение новых собственников, а последней каплей стало то, что из и так небогатой зарплаты выплатили только двадцать процентов. Работники задавали вопрос: как жить на эти деньги?» — рассказал Ходаковский в своем Telegram-канале.

По его словам, проблемы у завода начались после передачи предприятия «от государства в частные руки». «Тут применяется несложная схема: в России размещена фирма-прокладка, на которой оседает прибыль, а на территорию заводится только минимум денег», — подчеркнул бывший командир боевиков «ДНР».

Ходаковский добавил, что руководство «ДНР» не вмешивалось и не подавляло протест с помощью силовиков, «предоставив наемному работнику выяснять отношения с нанимателем самостоятельно».

Также он опубликовал фотографию из цеха «Силура».

В начале августа прошлого года «Новости Донбасса» писали, что «ДНР» передала завод «Силур» в управление частной компании ООО «Ростэкспоснаб 8». При этом в российском Ростове-на-Дону есть компания с почти аналогичным названием — ООО «Ростэкспоснаб». На тот момент ей был всего год.

На прошлой неделе глава «ДНР» Денис Пушилин провел совещание с руководителями промышленных предприятий, стенограмма которого опубликована на его сайте. Тогда и.о. директор «Силура» Дмитрий Чуприна сказал Пушилину, что основная проблема — это высокая стоимость сырья, которое закупается в России.

«В связи с ростом доллара, а мы закупаем сырье на территории Российской Федерации и поэтому привязаны к курсу, цена продолжает расти. Цена с марта по сегодняшний день увеличилась на 20 %. Ну и плюс сюда еще идет логистическая составляющая. Поэтому у нас получается ситуация, когда у нас заказы есть, портфель заказов уже формируется на январь, но мы вынуждены от некоторых позиций отказываться в связи с тем, что они нерентабельны», — рассказал Чуприна.

Украинский собственник харцызского «Силура» потерял контроль над предприятием в конце 2016 года.

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