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По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости пятницы

04 декабря 2020, 23:54

По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости пятницы

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области подтверждено 420 новых случаев заболевания коронавирусом. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 19 пациентов.

Руководство области пока не видит необходимости в развертывании мобильных госпиталей для размещения заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Он рассказал, что в случае необходимости госпиталь будет развернут в Славянске, а не в Краматорске, как планировали ранее.

В Луганской области за сутки лабораторно подтверждено 116 новых случаев COVID-19, а также зафиксировано четыре смерти. 

По данным группировки «ЛНР», за сутки в отдельных районах Луганской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом. 

Так называемый минздрав группировки «ДНР» зарегистрировал еще 160 заболевших коронавирусом, а также 17 смертей в отдельных районах Донетчины.

Политика

В Кремле считают, что рассуждения об обстоятельствах, при которых Россия признала бы независимость так называемых «ДНР» и «ЛНР», нецелесообразны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество

За пять дней текущей недели, с 30 ноября по 4 декабря на Донбассе по-прежнему работали только два контрольных пункта пропуска - «Станица Луганская» и «Новотроицкое». Как сообщает Госпогранслужба Украины, группировки «Л-ДНР» блокируют проезд через все остальные КПВВ со своей стороны. Силовые органы группировок «Л-ДНР» не допустили на временно оккупированную территорию Украины 14 человек.

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин приостановил действие своего «указа», запрещающего подключать к телекоммуникационным сетям камеры видеонаблюдения. «Указ» действовал с 18 ноября 2020 года. Новая бумага, приостанавливающая действие запрета, подписана и вступила в силу сегодня.

Боевые действия

ОБСЕ планирует распространить на восток Украины инициативу по контролю за контрабандой стрелкового оружия. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

С августа по октябрь текущего года от взрывоопасных предметов и мин на Донбассе погибли двое мирных жителей. Еще 22 человека были ранены. Об этом говорится в отчете ООН о ситуации в сфере прав человека в Украине.

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