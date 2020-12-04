В ДонОГА заявили, что необходимости в мобильных госпиталях пока нет

Необходимости в развертывании мобильных госпиталей для размещения заболевших коронавирусом пока в Донецкой области нет. Об этом в ходе брифинга сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Также он рассказал, что в случае необходимости госпиталь будет развернут в Славянске, а не в ледовой арене в Краматорске, где предполагалось размещение около 200 коек.



«Мы пошли на размещение в локациях, которые наиболее подходят для устройства указанных мест. Это, например, психиатрическая больница в Славянске. Там построены с "нуля" новые корпус и в этих новых корпусах будут размещены койкоместа для размещения больных коронавирусом», — сказал он.



Кириленко отметил, что от идеи использования ледовой арены отказались из-за дороговизны обогрева помещения.



По его словам, сейчас в области для приема инфицированных определено 28 опорных больниц. 25 из них - исключительно для приема больных COVID-19.

Ране Кабинет министров выделил 118 миллионов гривен на обустройство мобильных госпиталей для заболевших коронавирусом.