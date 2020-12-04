Коронавирус на Луганщине: 116 новых случаев COVID-19. Четверо больных умерли

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 116 новых случаев COVID-19. А также зафиксировано четыре летальных случая. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 66-летняя женщина, 71-летняя женщина и 83-летний мужчина из Попаснянского района; 92-летний мужчина из города Рубежное.



40 новых случаев выявили в Северодонецк, 31 в Лисичанске, десять в Рубежном, девять в Станично-Луганском районе, восемь в Белокуракинском районе, шесть в Старобельском, пять в Кормянском районе, по два в Марковском, Новоайдарском, Троицком районах, один в Сватовском районе.



За все время исследований в области коронавирус лабораторно подтвержден у 6726 человек. Из них выздоровели — 4862, на лечении — 1682, умерли 182 человека.



Отмечается, что заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 18,3%.