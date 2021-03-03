Более семи тысяч заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки

За минувшие сутки, 2 марта, в Украине выявили 7 235 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 5 118 человек выздоровели, а 185 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировали 1 364 705 заболевших. Из них 1 182 036 человек выздоровели, а 26 397 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (649), Черновицкой (504) Винницкой (453), Закарпатской (438) областях и в Киеве (463).



Вчера было проведено 85 043 тестирования.



В статистике нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.



Днем ранее сообщалось о 5 336 заболевших ковидом.