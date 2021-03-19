Резонансное заявление президента США Джо Байдена о том, что Владимир Путин – «убийца» может стать началом новой «холодной войны» в мире. Такое мнение высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



«Это может быть "холодная война" между западной цивилизацией и Российской империей, как ее видит Путин. Я думаю о том, чтобы это не была "горячая война" для Украины, и мы должны быть к этому готовы. Потому что в этой своей игре Путин со своим трансформированным сознанием может предпринять очередную авантюру для нас, которая будет стоить дорого», – поделился опасениями Аваков.



По его словам, можно критиковать то, что происходит в Америке или других странах, но есть стандарт западной цивилизации и уважение к принципам жизни и к самой человеческой жизни.



«Я не чувствую Путина в этой дефиниции. Это то, что страшно, это то, что нас разъединяет с ним. Мы об этом должны думать – как не допустить, чтобы эта "бешеная собака" прорвалась к нам в Украину», – подчеркнул глава МВД.



Он добавил, что для этого украинцам «нужно быть сильными, верить в себя и делать то, что должны».

Ранее Байден в интервью американскому телеканалу ABC на вопрос, считает ли он Путина убийцей, ответил: «Да».



После этого Путин ответил Байдену: «Кто как обзывается, тот так и называется». Также он пожелал здоровья американскому лидеру и заявил, что готов в ближайшие дни провести переговоры с президентом США.



Байден отреагировал на приглашение российского президента Владимира Путина поговорить. Во время общения с журналистами он высказал уверенность в том, что этот разговор произойдет «в какой-то момент».