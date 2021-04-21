В центре на месте пустыря: В Мариуполе определили новую локацию для вуза Метинвеста

В центре Мариуполя за территорией площади Мира и Свободы может появится частный технический университет. Предложение о данной локации поддержали главы всех фракций городского совета. Об этом рассказал городской голова Вадим Бойченко на брифинге в среду.



Речь идет о строительстве частного университета «Метинвест политехника».



«Данная локация отвечает сразу нескольким требованиям. Во-первых, здесь есть техническая возможность подведения всех инженерных сетей. Во-вторых, есть удобная транспортная развязка, что важно для молодежи. Кроме того, есть условия для создания спортивной инфраструктуры, которой смогут пользоваться и другие вузы города. Эту локацию предложим частному инвестору, и мы надеемся, что она будет выбрана в качестве места будущего университета», – объяснил мэр Мариуполя.



По его словам, на следующую сессию горсовета будет вынесено на голосование обращение к инвестору с предложением данного участка для застройки.



«Все лидеры депутатских фракций поддержали это решение. Радует, что удалось отбросить политические мотивы, эмоции и совместно прийти к оптимальному решению, направленному на развитие нашего родного города. Создание университета – важный шаг на пути открытия новых возможностей для молодежи и формирования в Мариуполе образовательного хаба», – заявил Бойченко.

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находится в собственности «Метинвест политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».



Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза.



28 марта в Горсаду состоялся первый митинг против строительства. А 31 марта группа активистов пришла протестовать на сессию горсовета. В итоге депутаты приняли решение не рассматривать вопрос изменения целевого назначения земли под строительство вуза.