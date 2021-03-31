Сегодняшняя сессия городского совета в Мариуполе прошла в окружении усиленного наряда полиции. Это связано с тем, что группа активистов пришла протестовать против строительства компанией «Метинвест» Рината Ахметова частного горно-металлургического вуза в Городском саду.



Полиция ограничила доступ в зал заседаний и не пропускала активистов, передает «Восточный вариант». Люди пытались прорваться через рамку металлоискателя. К охране порядка подключились полицейские в шлемах. В сессионном зале было слышно, как активисты кричали «Ганьба!»



В итоге депутаты приняли решение разделить сессию на два пленарных заседания и не рассматривать сегодня вопрос изменения целевого назначения земли под строительство вуза «Метинвеста» в Горсаду, отмечает 0629. Дата второго пленарного заседания будет известна позже.



Как сообщает мариупольская полиция, сегодня группа людей «пыталась попасть на сессию вне установленного порядка». «Это спровоцировало конфликтную ситуацию, однако грубых нарушений общественного порядка удалось избежать», — отмечается в публикации.



Полиция получила три сообщения от граждан о том, что их не пускают на заседание. Кроме того, было получено сообщение о нарушении правил карантина в помещении, где проходила сессия. Информация зарегистрирована, по всем фактам правоохранители начали проверку.

В марте «Метинвест» объявил о намерении построить в Мариуполе корпус своего вуза «Метинвест политехника». При этом для будущего частного университета была выбрана территория летнего кинотеатра в Городском саду. Земля уже находится в собственности «Метинвест политехники» до 2030 года, но для начала строительства нужно изменить ее целевое назначение с «выставочной деятельности» на «образовательные услуги».



Место для частного вуза вызвало споры среди мариупольцев. Часть горожан выступила против, опасаясь, что застройщик вырубит деревья или ограничит доступ к Горсаду после возведения вуза.

Проект «Метинвест политехники» в Городском саду Мариуполя