Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский назвал «мощным ударом» по Украине завершение строительства «Северного потока — 2»

03 марта 2021, 14:47

Зеленский назвал «мощным ударом» по Украине завершение строительства «Северного потока — 2»

Завершение строительства Россией газопровода «Северный поток-2» станет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Все должны понимать — и европейские лидеры, и украинцы — все, должны понимать: строительство газопровода в обход Украины — это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный — если "поток" будет достроен — еще один будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма», — сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве.

В этой связи Зеленский указал на важность западных санкций против компаний, которые строили газопровод.

«Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки — мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по "Северному потоку-2″ — мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что "поток" был бы уже достроен», — сказал президент.

По словам Зеленского, пока этот вопрос будет оставаться на повестке дня, «пока и страны Европейского союза, и Соединенные Штаты не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности».

Читайте также:

Зеленский против бизнес-отношений между ЕС и Россией до деоккупации Донбасса и Крыма. Ждет реакции Евросовета

«Газпром» планирует достраить газопровод «Северный поток-2» собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300 килрметра (то есть 94%). В декабре 2020 года российский трубоукладчик «Фортуна» построил 2,6 километра магистрали «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии; сейчас продолжается укладка труб в исключительной экономической зоне Дании.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Северный поток-2

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
11:45
Сын переговорщицы «ЛНР» выложил в TikTok видео с «Мерседесом». Но потом удалил ролик
10:10
«ДНР и «ЛНР» сообщили о новых заболевших коронавирусом. Есть умершие
09:21
«ДНР» объявила, что будет вести упреждающий огонь по позициям ВСУ
21:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 марта
15:14
«ДНР» сообщила о получении второй партии вакцины «Спутник V»
11:13
Рада уже в марте может отменить переход на летнее время. Тогда сохранится разница с Донецком и Крымом
09:25
Группировки «Л-ДНР» обновили данные по заболеваемости ковидом
09:05
«ДНР» не пропустила наблюдателей ОБСЕ через пункт пропуска под Донецком
22:15
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 марта
19:58
Телеканал «Дом» расширил вещание на Донбассе и в Крыму
19:14
Компания Курченко задолжала сотрудникам завода в Донецке почти 20 млн гривен
18:23
«ДНР» собрала своих «дружинников». Об арестованном главе организации не вспоминают
16:45
Сообщение о минировании почти 40 школ в Донецке оказалось ложным
16:18
В Донецке задержали мужчину, который угрожал жене и сыну гранатой
все новости
17:25
Глава Госпогранслужбы сделал прививку от коронавируса вместе с пограничниками на Луганщине
17:19
В посольстве Великобритании рассказали о вакцине, которую закупила Украина
17:04
В Луганской области подтвердили 47 новых случаев заболевания коронавирусом
16:48
На Донетчине восстановили более 8 тысяч домов в прифронтовой зоне
16:15
В центре Донецка горели гастро-паб «Свинья» и прилегающее к нему здание
15:54
В Донецкой области поезд столкнулся с автомобилем
15:32
Лукашенко намерен разместить российские военные самолеты на базах в Беларуси
15:29
Суд в России приговорил крымчанина к пяти годам колонии за «подготовку теракта»
14:55
Украина выходит из соглашения СНГ по мобильной связи
14:47
Зеленский назвал «мощным ударом» по Украине завершение строительства «Северного потока — 2»
14:35
На Донетчине откроют 11 обновленных приемных отделений экстренной медицинской помощи
14:08
ЕС продлил санкции против Януковича и его окружения. Но Арбузова и Табачника вывели из списка
13:52
Украина расценивает заявление «ДНР» об упреждающем огне как угрозу одностороннего выхода РФ из режима тишины
13:28
Кириленко: На Донетчине пока нет оснований для перехода в «красную» зону карантина
13:24
Верховная Рада предварительно согласилась отменить переход на летнее время
все новости
ВИДЕО
Как бывший преподаватель организовал фестиваль в Авдеевке, который стал городской традицией ►
03 марта, 10:25
Зеленский на Донбассе вакцинировался от коронавируса
02 марта, 12:57
Грузовики с гуманитарной помощью впервые проехали в Луганск через КПВВ «Счастье»
01 марта, 13:25

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция