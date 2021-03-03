Завершение строительства Россией газопровода «Северный поток-2» станет очередным мощным ударом по Украине, а также повлияет на энергетическую безопасность всей Европы. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.



«Все должны понимать — и европейские лидеры, и украинцы — все, должны понимать: строительство газопровода в обход Украины — это вопрос не только экономики Украины, хотя это также очень важно для нас, это вопрос энергетической безопасности для всей Европы. Это еще один очень мощный — если "поток" будет достроен — еще один будет мощный удар опять по Украине, кроме Донбасса и Крыма», — сказал Зеленский на совместном брифинге с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Киеве.



В этой связи Зеленский указал на важность западных санкций против компаний, которые строили газопровод.



«Я считаю, что Украина вместе со странами Европейского Союза и с Соединенными Штатами Америки — мы им тоже очень благодарны за эту постоянную поддержку, санкционную поддержку по "Северному потоку-2″ — мы много чего сделали. Если бы мы не поднимали эти вопросы, я уверен, что "поток" был бы уже достроен», — сказал президент.



По словам Зеленского, пока этот вопрос будет оставаться на повестке дня, «пока и страны Европейского союза, и Соединенные Штаты не будут смягчать свою позицию, мы будем в безопасности».

«Газпром» планирует достраить газопровод «Северный поток-2» собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик Allseas остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 километров газопровода уложено более 2300 килрметра (то есть 94%). В декабре 2020 года российский трубоукладчик «Фортуна» построил 2,6 километра магистрали «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Германии; сейчас продолжается укладка труб в исключительной экономической зоне Дании.