«ЛНР» заявила, что передала «ДНР» «доказательства» участия Протасевича в боях на Донбассе

«Генеральная прокуратура» при группировке «ЛНР» якобы собрала и передала «ДНР» доказательства участия гражданина Белоруссии Романа Протасевича в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявила представитель «генпрокуратуры ЛНР» Инна Семенова, сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



По ее словам, силовикам «ЛНР» «удалось получить достаточные неопровержимые доказательства» якобы причастности Протасевича к деятельности батальона «Азов», «использованию запрещенных средств и методов войны».



Семенова уверяет, что «в настоящий момент собранная во взаимодействии с белорусскими коллегами доказательная база передана в компетентные органы ДНР».



Она утверждает, что продвинуться в расследовании возбужденного «ЛНР» «уголовного дела» помогли полученные признательные показания Романа Протасевича.

На пресс-конференции 9 августа Александр Лукашенко признал, что арестованный оппозиционный журналист Роман Протасевич не воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». После задержания Протасевича в аэропорту Минска Лукашенко утверждал обратное.



Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.

27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.

16 июня «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР» заявила, что ей удалось провести «следственные действия» в отношении Протасевича. После этого посольство Украины в Минске по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы потребовало у властей Беларуси предоставить официальные объяснения.

Сейчас Протасевич находится под домашним арестом.