Лукашенко признал, что Протасевич не воевал на Донбассе и подтвердил его допрос «ЛНР»

Александр Лукашенко признал, что арестованный оппозиционный журналист Роман Протасевич не воевал на Донбассе в составе батальона «Азов».



«Никакой он не боевик. Мы изучил это все», — сказал Лукашенко во время пресс-конференции в Минске.



По его словам, таких молодых белорусов, как Протасевич, пытались «замазать» в добровольческих батальонах на Донбассе. «Они их бросали на донбасскую линию и специально — пулемет, автомат в руки, фотографируйся, выкладывай в сеть. Это пацанье, они выкладывали в сеть [фотографии в военной форме с оружием]», — подчеркнул Лукашенко.



Он подтвердил, что представители группировки «ЛНР» приезжали в Минск и допрашивали Протасевича. «Благо, что он не стрелял и не убивал людей. Ну какой он стрелок? Если бы он стрелял, он бы уже на Донбассе... Они же приехали сюда его допросили», — отметил Лукашенко.



По его словам, Протасевич им все пояснил и представители «ЛНР» остались удовлетворены услышанным.

После задержания Протасевича в аэропорту Минска Лукашенко заявил, что он якобы воевал на Донбассе в составе батальона «Азов». Сам Протасевич участие в боевых действиях отрицает пояснив, что находился вместе с батальоном в качестве журналиста. Также это подтвердил основатель «Азова» Андрей Билецкий.



27 мая «Генпрокуратура ЛНР» возбудила «уголовное дело» против Протасевича за якобы его участие в боевых действиях в составе «Азова». Также «ЛНР» попросила Беларусь выдать им задержанного. В свою очередь Лукашенко предложил «следователям» из Луганска приехать в Минск.



16 июня «генеральная прокуратура» группировки «ЛНР» заявила, что ей удалось провести «следственные действия» в отношении Протасевича. После этого посольство Украины в Минске по поручению главы МИД Дмитрия Кулебы потребовало у властей Беларуси предоставить официальные объяснения.



Сейчас Протасевич находится под домашним арестом.