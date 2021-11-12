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Bellingcat: Мы установили, что донецкая колония «Изоляция» подконтрольна ФСБ РФ

12 ноября 2021, 22:57

Bellingcat: Мы установили, что донецкая колония «Изоляция» подконтрольна ФСБ РФ

Расследователи издания Bellingcat сообщили, что нашли доказательства того, что незаконная колония «Изоляция» в Донецке – это структура, подконтрольная российским спецслужбам.

Руководитель отдела расследований издания Bellingcat Христо Грозев в эфире «Свободы слова Савика Шустера» сообщил, что после знакомства с журналистом, экс-пленным Станиславом Асеевым, расследователям удалось обнаружить российские паспорта трех членов незаконных вооруженных формирований по фамилиям Кривонос, Бутенко и Еремичев.

«Я прочитал книгу Станислава (Асеева – ред.), я понял, что это дело нужно довести до международного уголовного суда. И надо искать не только тех, кто занимался пытками, а тех, кто им давал приказы, кто их руками вырывал признания. Для меня было понятно, кто стоит над ними, кто их курирует. И вот на протяжении года мы смогли дойти довольно высоко, и понять, что это подконтрольная структура российской ФСБ. Все кураторы, которые там были из ФСБ, пытались защитить свою личность вымышленными личностями и прозвищами, но мы смогли все-таки за год найти именно настоящих кураторов и их настоящие личности», – рассказал Грозев.

Он анонсировал в скором времени результаты совместного расследования, которое Bellingcat готовит вместе с изданиями The Insider и «Радио Свобода».

9 ноября стало известно о том, что в Киеве задержали бывшего боевика группировки «ДНР» Дениса Куликовского («Палыча»), который возглавлял незаконную тюрьму «Изоляция» в Донецке.

По информации СБУ, Куликовский организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках противоправно удерживаемых в «Изоляции» украинцев.

Бывшие узники незаконной тюрьмы называют Куликовского главным палачом «Изоляции».

Боевик заявил, что проживает в Киеве с 2019 года. Глава СБУ Иван Баканов отказался комментировать эту информацию, сославшись на тайну следствия.

Приморский районный суд Мариуполя 10 ноября арестовал его на 60 суток без права внесения залога.

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Изоляция ДНР ФСБ РФ

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