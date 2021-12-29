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ГБР провело обыски у фигурантов дела о вывозе угля из ОРДЛО

29 декабря 2021, 18:07

ГБР провело обыски у фигурантов дела о вывозе угля из ОРДЛО

Следователи Государственного бюро расследований в среду, 29 декабря, провели ряд обысков в рамках расследования преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР». Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в ГБР.

«Во избежание манипуляций и последующих информационных спекуляций вокруг данного уголовного производства сообщаем, что 29 декабря 2021 года следователями ГБР, на основании соответствующих определений следственного судьи, проведен ряд обысков по местам возможного хранения вещей или документов, имеющих значение для уголовного производства», — отметили в ведомстве.

В бюро напомнили, что в рамках производства по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины.

Ранее руководитель центрального штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов на брифинге сообщил, что правоохранители в 7 утра в среду провели обыски у первого помощника пятого президента Украины Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко, однако ничего не нашли.

20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».

Порошенко с минувшей пятницы находится за границей, где проводит встречи с европейскими политиками. В Украину он пообещал вернуться в первой половине января. Подозрение против себя он считает политическим преследованием. 

Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.

Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.

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