Пятый президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил, что вернется в Украину в первой половине января 2022 года.



«Мне передают "приветы" из Офиса президента о том, что они с пониманием отнесутся к тому, если бы я остался в Европе. Я хочу подчеркнуть, что я не предоставляю им такой такого подарка и вернусь в Украину в первой половине января», — сказал Порошенко в видеообращении, опубликованном в Facebook.



Порошенко отметил, что сейчас находится в Варшаве, где у него запланированы встречи с польскими политиками.



Прредъявление ему подозрения Порошенко связал с падением рейтинга президента Владимира Зеленского.





20 декабря Госбюро расследований сообщило Петру Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии террористическим организациям. По версии следствия, Порошенко, будучи президентом, участвовал в организации незаконной схемы поставок угля с неподконтрольного Донбасса. При этом подчеркивается, что заплаченные за уголь деньги шли на финансирование группировок «ДНР» и «ЛНР».



Подозрения в этом деле уже были предъявлены народному депутату Виктору Медведчуку, бизнесмену Сергею Кузяре и бывшему министру энергетики Владимиру Демчишину.



Медведчук находится под домашним арестом, Кузяра — под стражей. Демчишин покинул Украину, суд разрешил его задержать.