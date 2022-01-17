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Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен

17 января 2022, 16:50

Прокуратура просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в миллиард гривен

Сторона обвинения просит Печерский районный суд Киева избрать пятому президенту, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в сумме 1 миллиарда гривен в деле о незаконных поставках угля с неподконтрольного Донбасса.

Необходимость избрания такой меры пресечения прокурор аргументирует характером уголовного производства, размером причиненного ущерба, а также имущественным положением Порошенко. По мнению обвинения, такая мера пресечения обеспечит выполнение процессуальных обязательств подозреваемым.

В случае внечения залога, депутата могут обязать носить электронный браслет, сдать внутренний и заграничный паспорта, не покидать Киев и Киевскую область.

Порошенко сегодня вернулся в Украину спустя месяц отсутствия. Сразу из аэропорта нардеп отправился в Печерский суд, где началось заседание об избрании ему меры пресечения. Впоследствии заседание началось с задержкой — судья Алексей Соколов пришел через 40 минут.

20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований объявило о подозрении Порошенко в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о незаконной схеме поставок угля с захваченных группировками «ДНР» и «ЛНР» территорий. Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

6 января Печерский райсуд Киева арестовал имущество Порошенко. В частности это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее.

Однако, как выяснилось, под арест не попала корпорация Roshen и другие крупные бизнес-активы Порошенко, потому что он заранее переписал их на старшего сына.

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