Срок использования тысячи гривен «єПідтримки» продлят до 9 месяцев

Кабинет министров планирует продлить срок использования денежных средст по программе "єПідтримка" с 4 до 9 месяцев. Также планируется выплачивать 500 гривен за получение бустерной дозы и позволить тратить средства пенсионерам и людям с инвалидностью на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг.



Об этом идет речь в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.

Документом предлагается:

предоставить дополнительную помощь в размере 500 гривен в случае получения бустерной дозы вакцинации;

увеличить срок действия счета для получения пособия, а также срок использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставить возможность использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

С 19 декабря полностью привитые от коронавируса граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.



Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».