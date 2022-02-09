Срок использования тысячи гривен «єПідтримки» продлят до 9 месяцев

Кабинет министров планирует продлить срок использования денежных средст по программе "єПідтримка" с 4 до 9 месяцев. Также планируется выплачивать 500 гривен за получение бустерной дозы и позволить тратить средства пенсионерам и людям с инвалидностью на покупку лекарств и оплату коммунальных услуг.
Об этом идет речь в повестке дня сегодняшнего заседания правительства.
Документом предлагается:
С 19 декабря полностью привитые от коронавируса граждане Украины с 19 декабря могут получить 1 000 гривен.
Украинцам, которые сделают третью — бустерную — дозу прививки от коронавируса, перечислят еще 500 гривен в рамках программы «єПідтримка».
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