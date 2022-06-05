ВСУ отбросили россиян в Северодонецке и контролируют половину города

Украинские военные оттеснили силы оккупантов в Северодонецке, и сейчас контролируют около половины города. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



«Да, у нас была действительно тяжелая ситуация, россияне контролировали около 70% города, но в течение последних двух дней их откинули, город сейчас поделен условно пополам», — сказал Гайдай.



Он отметил, что россияне за несколько дней потеряли большое количество личного состава, ВСУ взяли около восьми человек пленных.



«Это то, что происходит всегда с российской армией: они врут, потом верят в то, что наврали, а потом наступают на собственные грабли. Но на сегодняшний день российский генерал Дворников получил задачу до 10 июня или захватить полностью Северодонецк, или перерезать трассу Лисичанск-Бахмут полностью и взять ее под контроль. Поэтому огромное количество сил, все резервы брошены на выполнение этой задачи», — добавил глава области.

Контратаки украинских сил в Северодонецке за минувшие сутки свели на нет оперативный импульс, который россияне набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи. К такому выводу пришла разведка Великобритании.