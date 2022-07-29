Масове вбивство полонених у Оленівці: Українські силові відомства та омбудсмен виступили із заявою

29 липня 2022, 20:44

Масове вбивство полонених у Оленівці: Українські силові відомства та омбудсмен виступили із заявою

Генеральний штаб ЗСУ, Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та уповноважений Верховної Ради з прав людини вимагають від ООН та МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний Росією в окупованій Оленівці. Про це йдеться у спільній заяві відомств, оприлюдненій у п'ятницю.

«Вимагаємо від ООН та МКЧХ, які виступали гарантами життя та здоров'я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений РФ», — йдеться у заяві.

У ньому також міститься заклик негайно направити представників ООН, МКЧХ, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії до селища Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Вночі на 29 липня під обстріл потрапила Оленівська колонія на підконтрольному угрупованні «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули 53 особи, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в обстрілі.

У полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена загиблих та постраждалих по своїх каналах, на місце події виїхав Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

У МЗС України після обстрілу Оленівки закликали партнерів визнати Росію державою-терористом.

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