В «ДНР» заявили, что семерых пленных из Еленовской колонии отвезли в больницу

Семеро украинских военнопленных, раненных в ходе обстрела колонии в Еленовке, доставлены в больницы Донецка. Об этом заявил заместитель начальника «народной милиции» Эдуард Басурин, передает «РИА Новости».



«Четырнадцатая больница и в Петровском районе реабилитационный центр …в трех, может быть, четырех больницах», - сказал он.



По словам старшего дежурного хирурга 16-й городской больницы Михаил Юренко, они находятся в реанимационном отделении, все в тяжелом состоянии.

Ночью под обстрел попала Еленовская колония на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли 53 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в обстреле.



В полку «Азов» заявили, что выясняют имена погибших и пострадавших по своим каналам, на место происшествия выехал Международный Комитет Красного Креста.



В МИД Украины после обстрела Еленовки призвали партнеров признать Россию государством-террористом.