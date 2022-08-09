В Еленовку привезли «западных журналистов». По росТВ показали немца, который 20 лет живет в России

Оккупированную Еленовку, где погибли украинские военнопленные, сегодня посетили «западные журналисты». Об этом сообщил репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко.



В числе делегации был немецкий журналист Томас Рупер. Его показали и в сюжете программы «Вести» на «России 1», отметив, что в группу журналистов вошли представители СМИ из «Европы, Америки и Азии».

Однако Томас Рупер уже давно живет в России. В своем блоге он рассказывает, что переехал в Россию из Германии более 20 лет назад, хорошо владеет русским языком. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге.



Иных представителей «западных СМИ» в сюжете не показали. В сюжете подчеркивается, что «западные издания в большинстве своем по-прежнему освещают события через призму заявлений Киева».



Приехавшим участникам делегации показали обгоревшие казармы. Их безопасность на оккупированной территории обеспечивали спецназовцы на бронеавтомобилях «Тигр» с пулеметчиками на крыше.



Одним из участников делегации был американский актер Стивен Сигал — он держался в стороне и не стал общаться с журналистами. Также присутствовал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.



Минобороны РФ опубликовало фамилии 48 погибших и 73 раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Еленовке, хотя обещала пригласить их.