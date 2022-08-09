До Оленівки привезли «західних журналістів». По росТВ показали німця, який 20 років живе в Росії

Окуповану Оленівку, де загинули українські військовополонені, сьогодні відвідали «західні журналісти». Про це повідомив репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко.



Серед учасників делегації був німецький журналіст Томас Рупер. Його показали й в сюжеті програми «Вісті» на «Росії 1», зазначивши, що до групи журналістів увійшли представники ЗМІ з «Європи, Америки та Азії».

Однак Томас Рупер уже давно живе у Росії. У своєму блозі він розповідає, що переїхав до Росії з Німеччини понад 20 років тому, добре володіє російською мовою. Нині він проживає у Санкт-Петербурзі.



Інших представників «західних ЗМІ» у сюжеті не показали. У сюжеті наголошується, що «західні видання здебільшого, як і раніше, висвітлюють події через призму заяв Києва».



Учасникам делегації, що приїхали, показали обгорілі казарми. Їхню безпеку на окупованій території забезпечували спецпризначенці на бронеавтомобілях «Тигр» із кулеметниками на даху.



Одним з учасників делегації був американський актор Стівен Сігал — він тримався осторонь і не став спілкуватися з журналістами. Також був присутній голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Генпрокурор України Андрій Костін, посилаючись на попередні висновки міжнародних експертів, заявив, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, знищено не ракетами, а термобаричною зброєю.



Міноборони РФ опублікувало прізвища 48 загиблих та 73 поранених українських військовополонених в Оленівці. Українська сторона не може верифікувати ці дані.



Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.