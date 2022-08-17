«ДНР» обещает теперь паромные переправы из Мариуполя в Россию

В группировке «ДНР» заявили, что наладили паромное сообщение с Россией. Первый паром «Лаврентий» прибыл из российского Ейска в морской порт захваченного Мариуполя. Протяженность маршрута — около 80 км, время в пути — порядка 7 часов.



Паром может вмещать более 130 пассажиров и различные грузы. До этого момента между оккупированной частью Донецкой области и Россией не было паромного сообщения.



Как сообщалось ранее, «ДНР» теперь активно использует порт Мариуполя, через который в Россию вывозят металлопродукцию захваченных украинских предприятий. К примеру, в Ростовскую область отправили продукцию металлопроката. В будущем порт планируют использовать для подвоза различных грузов из России, утверждают в группировке.